Halloween party Le bourg Chézy, 31 octobre 2023, Chézy.

Chézy,Allier

Déambulation gourmande dans le bourg en quête de friandise. Un goûter sera ensuite partagé. Décore ta citrouille et apporte la, elle sera exposée dans la cour de la mairie..

2023-10-31 15:30:00 fin : 2023-10-31 . .

Le bourg Mairie de Chézy

Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A gourmet stroll through the town in search of treats. A snack will then be shared. Decorate your pumpkin and bring it along for display in the town hall courtyard.

Dé un paseo gastronómico por la ciudad en busca de golosinas. Después se servirá un tentempié. Decore su calabaza y llévela para exponerla en el patio del ayuntamiento.

Gourmetwanderung durch den Ort auf der Suche nach Süßigkeiten. Anschließend wird ein Snack geteilt. Dekoriere deinen Kürbis und bringe ihn mit, er wird im Hof des Rathauses ausgestellt.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office du tourisme de Moulins & sa région