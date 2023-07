44 ème Brocante Le bourg Chéniers, 13 août 2023, Chéniers.

Chéniers,Creuse

La brocante de Chéniers est la 4ème plus grande brocante de France avec la présence d’un expert, de plus de 200 exposants professionnels et particuliers.

Rens: 06 25 46 65 93.

2023-08-13 fin : 2023-08-13 18:00:00. EUR.

Le bourg

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Chéniers flea market is the 4th largest in France, with the presence of an expert and over 200 professional and private exhibitors.

Rens: 06 25 46 65 93

El rastro de Chéniers es el 4º más grande de Francia, con un experto a su disposición y más de 200 expositores profesionales y particulares.

Información: 06 25 46 65 93

Die Brocante de Chéniers ist die viertgrößte Brocante Frankreichs mit einem Experten und mehr als 200 professionellen und privaten Ausstellern.

Auskunft: 06 25 46 65 93

Mise à jour le 2023-03-10 par OT Pays Dunois