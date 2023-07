2ème éditions – Brocante et vide grenier à Chavanat Le bourg Chavanat, 23 juillet 2023, Chavanat.

Chavanat,Creuse

Vide-grenier Brocante dans le centre du village sur la place, buvette sur place. Emplacements jusqu’4mètres gratuits, puis 1euro/mètre.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 17:00:00. .

Le bourg

Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Flea market in the village center on the square, refreshments on site. Places up to 4 meters free, then 1euro/meter

Mercadillo en el centro del pueblo, en la plaza, con bar. Plazas hasta 4 metros gratis, después 1 euro/metro

Vide-grenier Brocante (Flohmarkt) im Zentrum des Dorfes auf dem Platz, Erfrischungsstände vor Ort. Standplätze bis 4 Meter kostenlos, danach 1euro/Meter

Mise à jour le 2023-03-15 par Creuse Tourisme