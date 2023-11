Marché de Noël Le bourg Châtelus Catégories d’Évènement: Allier

Châtelus Marché de Noël Le bourg Châtelus, 2 décembre 2023, Châtelus. Châtelus,Allier Marché de Noël dans la salle socioculturelle le Pôle.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 23:00:00. .

Le bourg Salle Socioculturelle, le Pôle

Châtelus 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market in the Pôle socio-cultural hall Mercado navideño en el centro social y cultural Pôle Weihnachtsmarkt in der soziokulturellen Halle le Pôle Mise à jour le 2023-11-16 par Vichy Destinations Détails Catégories d’Évènement: Allier, Châtelus Autres Lieu Le bourg Adresse Le bourg Salle Socioculturelle, le Pôle Ville Châtelus Departement Allier Lieu Ville Le bourg Châtelus latitude longitude 46.19138;3.735789

Le bourg Châtelus Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatelus/