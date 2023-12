Marché de Noël Le Bourg Châteauneuf-la-Forêt, 22 décembre 2023, Châteauneuf-la-Forêt.

Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 16:00:00

fin : 2023-12-22 20:30:00

Marché de Noël à Châteauneuf-la-Forêt, vendredi 22 décembre à partir de 16H, place Eugène Degrassat, organisé par la municipalité. Présence de nombreux exposants, vin chaud, huîtres, gâteaux, présence du Père Noël, tours en calèche et atelier du Père Noël.

Pour clôturer la soirée, chants de Noël interprétés par l’Escola dau Mont Gargan à 19h30 dans l’église.

Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons JOYEUX NOEL.

Le Bourg Place Eugene Degrassat

Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Briance Combade