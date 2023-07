Cinéma « La petite sirène » Château-Chervix Le bourg Château-Chervix, 25 juillet 2023, Château-Chervix.

Château-Chervix,Haute-Vienne

A 20h30, venez voir « La petite sirène » à la salle des fêtes de Château-Chervix.

Tarif plein : 5.50€; tarif réduit : 4€..

Le bourg

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8.30pm, come and see « The Little Mermaid » at the Château-Chervix village hall.

Full price: 5.50?; reduced price: 4?.

Venga a ver « La Sirenita » a las 20.30 h en la sala de fiestas de Château-Chervix.

Precio completo: 5,50 euros; con descuento: 4 euros: 4?.

Um 20:30 Uhr können Sie sich « Die kleine Meerjungfrau » im Festsaal von Château-Chervix ansehen.

Voller Preis: 5.50?; ermäßigter Preis: 4?.

