Marché artisanal de Noël le bourg Chaspuzac, 2 décembre 2023, Chaspuzac.

Chaspuzac,Haute-Loire

Un marché artisanal de Noël, organisé par le comité des fêtes, se déroule toute la journée dans la zone artisanale, près de l’aérodrome..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

le bourg

Chaspuzac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A Christmas craft market, organized by the Comité des fêtes, takes place all day in the artisanal zone near the airfield.

Un mercadillo navideño de artesanía, organizado por la comisión de festejos, se celebra durante todo el día en la zona de artesanía cercana al aeródromo.

Ein weihnachtlicher Kunsthandwerksmarkt, der vom Festkomitee organisiert wird, findet den ganzen Tag über in der Handwerkszone in der Nähe des Flugplatzes statt.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay