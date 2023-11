Marché de Noël à Chartrier Ferrière Le Bourg Chartrier-Ferrière, 2 décembre 2023, Chartrier-Ferrière.

Chartrier-Ferrière,Corrèze

Traditionnel marché de Noël à Chartrier Ferrière !

Samedi 2 : Ambiance musicale, buvette, snack, vente d’huîtres de 17h30 à 22h00

Dimanche 3 : Messe à 9h15, puis repas de Noël à 13h00. Toute la journée, profitez des animations, buvette, snack, marrons …

Réservations pour le repas : 07 68 82 97 06 / 06 86 43 00 44.

Le Bourg

Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Traditional Christmas market at Chartrier Ferrière!

Saturday 2: Musical entertainment, refreshments, snacks, oyster sales from 5:30 pm to 10:00 pm

Sunday 3: Mass at 9:15am, followed by Christmas lunch at 1:00pm. All day long, enjoy entertainment, refreshments, snacks, chestnuts…

Reservations for the meal: 07 68 82 97 06 / 06 86 43 00 44

¡Tradicional mercado navideño en Chartrier Ferrière!

Sábado 2: Animación musical, refrescos, aperitivos y venta de ostras de 17.30 a 22.00 h

Domingo 3: Misa a las 9.15 h y comida de Navidad a las 13 h. Durante todo el día, disfrute de la animación, los refrescos, los aperitivos, las castañas, etc.

Reservas para la comida: 07 68 82 97 06 / 06 86 43 00 44

Traditioneller Weihnachtsmarkt in Chartrier Ferrière!

Samstag, 2.: Musikalische Stimmung, Getränkestand, Snacks, Austernverkauf von 17.30 bis 22.00 Uhr

Sonntag, 3.: Messe um 9.15 Uhr, anschließend Weihnachtsessen um 13.00 Uhr. Profitieren Sie den ganzen Tag von den Animationen, Getränkestand, Snacks, Maronen …

Reservierungen für das Essen: 07 68 82 97 06 / 06 86 43 00 44

