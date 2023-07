Corrèze Beer Festival Le Bourg Chartrier-Ferrière, 15 juillet 2023, Chartrier-Ferrière.

Chartrier-Ferrière,Corrèze

Une 3ème édition encore plus déjantée. Un Beer Run avec des obstacles et une tyrolienne! De la Bière artisanale, des brasseurs pour vous faire partager leurs passions, de la Zik pour le côté festif: Bandas d’Allassac dès 17h et 3 concerts: Next Adn, King Kong Blues

et du sport hydratation pour le côté barré avec le Beer Run. Foodtruck sur place.

Entrée du Corrèze Beer Fest à 6€ avec un Ecocup offert. Gratuit pour les – de 16ans.

Avec le Beer Run (15€ d’inscription) entrée BeerFest incluse, en courant ou en marchant 4 km et 5 ravitaillements de dégustation de bières (5x10cL) soit une pinte. Départ de la rando à 18h..

Le Bourg

Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



An even crazier 3rd edition. A Beer Run with obstacles and a zip-line! Artisanal beer, brewers to share their passions with you, Zik for the festive side: Bandas d’Allassac from 5pm and 3 concerts: Next Adn, King Kong Blues

and sporty hydration for the wild side with the Beer Run. Foodtruck on site.

Corrèze Beer Fest admission at 6? with a free Ecocup. Free for children under 16.

With the Beer Run (15? entry fee) BeerFest entry included, run or walk 4 km and 5 beer-tasting refreshments (5x10cL) or one pint. Start at 6pm.

Una 3ª edición aún más loca. ¡Una Beer Run con obstáculos y tirolina! Cerveza artesanal, cerveceros para compartir contigo sus pasiones, música para el lado festivo: Bandas d’Allassac a partir de las 17h y 3 conciertos: Next Adn, King Kong Blues

e hidratación deportiva para el lado salvaje con la Beer Run. Foodtruck in situ.

Entrada a la Fiesta de la Cerveza de Corrèze a las 18.00 h con una Ecocopa de regalo. Gratis para menores de 16 años.

Con la Carrera de la Cerveza (cuota de inscripción de 15?) entrada a la Fiesta de la Cerveza incluida, correr o caminar 4 km y 5 puntos de avituallamiento con degustación de cerveza (5x10cL) o una pinta. Inicio de la carrera a las 18.00 h.

Eine noch verrücktere dritte Ausgabe. Ein Beer Run mit Hindernissen und einer Seilrutsche! Handwerklich gebrautes Bier, Brauer, die ihre Leidenschaft mit Ihnen teilen, Musik für den festlichen Teil: Bandas d’Allassac ab 17 Uhr und 3 Konzerte: Next Adn, King Kong Blues

und Sport und Flüssigkeitszufuhr für den Spaßfaktor mit dem Beer Run. Foodtruck vor Ort.

Eintritt zum Corrèze Beer Fest für 6? mit einem kostenlosen Ecocup. Kostenlos für Kinder unter 16 Jahren.

Mit dem Beer Run (15? Einschreibegebühr), inklusive Eintritt zum BeerFest, laufen oder wandern Sie 4 km und 5 Bierverkostungsstationen (5x10cL), d.h. ein Pint. Start des Laufs um 18 Uhr.

