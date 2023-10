Fête de l’arbre Le bourg Chanteix, 19 novembre 2023, Chanteix.

Chanteix,Corrèze

Parce que la « Fête de l’Arbre » a pris racine à Chanteix… Suite au beau succès des deux premières éditions, « Chanteix Animations, Le comité des fêtes » réitère la Fête de l’arbre. Notez dès à présent la date du dimanche 19 novembre 2023 pour célébrer le fameux dicton bien connu des jardiniers « A la Sainte Catherine, tout bois prend racine ! ». Venez découvrir et profiter des animations pour tous, des nombreux stands et ateliers proposés « autour de l’arbre » mais pas que. Plus de 40 exposants locaux feront le déplacement pour vous proposer des arbres fruitiers, des plantes, des produits de la ferme, des objets de décoration et bien d’autres encore…

La journée sera rythmée par différentes animations et conférences. L’opération « Adopte un arbre » sera de nouveau proposée. Chacun pourra repartir avec un plant de chêne. Une animation dansante et musicale sera assurée toute la journée..

Le bourg

Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Because the « Fête de l’Arbre » has taken root in Chanteix? Following the great success of the first two editions, « Chanteix Animations, Le comité des fêtes » is repeating the Tree Festival. Make a note of the date Sunday November 19, 2023, to celebrate the well-known saying of gardeners: « A la Sainte Catherine, tout bois prend racine! Come and take advantage of the many tree-related activities, stalls and workshops on offer. Over 40 local exhibitors will be on hand to sell fruit trees, plants, farm produce, decorative items and much more?

The day will be punctuated by various events and conferences. The « Adopt a Tree » operation will once again be on offer. Everyone will be able to take home an oak seedling. Dance and musical entertainment will be provided throughout the day.

¿Porque la « Fiesta del Árbol » ha echado raíces en Chanteix? Tras el gran éxito de las dos primeras ediciones, « Chanteix Animations, Le comité des fêtes » repite la Fiesta del Árbol. Apunte la fecha, el domingo 19 de noviembre de 2023, para celebrar el famoso dicho conocido por los jardineros: « El día de Santa Catalina, toda la madera echa raíces ». Venga a descubrir y disfrutar de las actividades para todos, los numerosos puestos y talleres que se ofrecen « en torno al árbol », pero no sólo. Más de 40 expositores locales venderán árboles frutales, plantas, productos agrícolas, objetos de decoración y mucho más..

La jornada se completará con diversos actos y conferencias. La operación « Adopte un árbol » volverá a ponerse en marcha. Todo el mundo podrá llevarse a casa un plantón de roble. Habrá baile y música durante todo el día.

Weil das « Fest des Baumes » in Chanteix Wurzeln geschlagen hat? Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Veranstaltungen veranstaltet « Chanteix Animations, Le comité des fêtes » auch in diesem Jahr wieder ein Baumfest. Merken Sie sich schon jetzt den Sonntag, den 19. November 2023 vor, um das unter Gärtnern bekannte Sprichwort « A la Sainte Catherine, tout bois prend racine! Entdecken und genießen Sie das Unterhaltungsprogramm für alle, die zahlreichen Stände und Workshops, die rund um den Baum angeboten werden, aber nicht nur. Mehr als 40 lokale Aussteller bieten Ihnen Obstbäume, Pflanzen, Produkte vom Bauernhof, Dekorationsartikel und vieles mehr an

Der Tag wird von verschiedenen Animationen und Vorträgen bestimmt. Auch die Aktion « Adoptiere einen Baum » wird wieder angeboten. Jeder kann einen Eichenbaum mit nach Hause nehmen. Den ganzen Tag über gibt es Tanz- und Musikdarbietungen.

