Balade contée dans la Vallée du Brezou Le Bourg Chanteix, 7 juillet 2023, Chanteix.

Chanteix,Corrèze

Venez vous joindre à une balade en forêt pas comme les autres. Deux intrépides savants vous révèlent les richesses de la Vallée du Brezou sur un air de musique festive..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 18:00:00. .

Le Bourg

Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Join us for a forest walk like no other. Two intrepid scientists reveal the riches of the Brezou Valley to a festive musical accompaniment.

Acompáñenos en un paseo por el bosque sin igual. Dos intrépidos científicos desvelan los tesoros del Valle de Brezou con el acompañamiento de música festiva.

Schließen Sie sich einem Waldspaziergang der besonderen Art an. Zwei unerschrockene Wissenschaftler enthüllen Ihnen die Reichtümer des Brezou-Tals zu festlicher Musik.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze