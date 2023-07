Vide-grenier Le Bourg Champagnac-la-Noaille, 16 juillet 2023, Champagnac-la-Noaille.

Champagnac-la-Noaille,Corrèze

Vide-grenier dans le cadre de la fête du village de Champagnac-la-Noaille.

À partir de 9h. Complété par un petit marché de producteurs, des animations sur la journée et une restauration sur le midi.

Renseignements au 06 12 38 78 36..

2023-07-16 fin : 2023-07-16

Le Bourg

Champagnac-la-Noaille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Garage sale as part of the Champagnac-la-Noaille village festival.

Starting at 9am. Complemented by a small farmers’ market, daytime entertainment and lunchtime catering.

Information on 06 12 38 78 36.

Venta de garaje en el marco de la fiesta del pueblo de Champagnac-la-Noaille.

Comienza a las 9 de la mañana. Se complementa con un pequeño mercado de agricultores, animación durante todo el día y servicio de catering a mediodía.

Información en el 06 12 38 78 36.

Flohmarkt im Rahmen des Dorffests von Champagnac-la-Noaille.

Beginn um 9 Uhr. Ergänzt durch einen kleinen Bauernmarkt, ganztägige Animationen und Mittagsverpflegung.

Informationen unter 06 12 38 78 36.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières