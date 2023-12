Danse et Chante pour le Téléthon Le Bourg Chameyrat, 16 décembre 2023, Chameyrat.

Chameyrat Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 16:00:00

fin : 2023-12-16 23:00:00

La municipalité et les associations de Chameyrat se mobilisent pour le Téléthon le avec un programme original et festif animé par le groupe avec un programme original et festif animé par le groupe corrézien pop rock B.Side : – 16h/18h30 : Anima’kids, battle de danse et blind-test pour les plus jeunes – 18h30/19h30 : Musettez-vous, avis aux amateurs de danse de salon – 19h30/20h30 : Apéro coustique, parenthèse folk autour d’un verre – 20h30/21h15 : Quand la pause s’impose, gourmandises salées et sucrées proposées par les associations de la commune pour (re)prendre des forces. 21h15/22h15 : Pop rock, B.Side se branche et met le feu – 22h15/23h : Chameyrat danse, la piste de danse est ouverte jusqu’au bout de la nuit (ou presque) ! – Tous les bénéfices de cette journée seront intégralement reversés au Téléthon – Entré au chapeau – Petite restauration et buvette tout au long des festivités.

Le Bourg Salle Polyvalente

Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze