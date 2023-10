Conte musical décalé et manipulé Le Bourg Chamboulive, 4 novembre 2023, Chamboulive.

Chamboulive,Corrèze

« On disait qu’il était une fois » est une invitation à voyager dans l’imaginaire de trois personnages membres de la section officielle spéciale de sauvetage et d’intervention des contes en suspens, la S.O.S.S.I.C.E.S. Ils sont trois, ils sont professionnels et sont équipés de matériel adapté à toutes les situations. Leur prochaine mission, une des plus délicates : se rendre dans la forêt aux mille couleurs afin de venir en aide à un petit bonhomme délaissé. Que vont-ils découvrir ? Quel danger les attend ? Mêlant musique, humour, ombres et jonglerie, les trois compères vont s’engager dans les dédales d’une aventure tendre et loufoque. Avec la S.OS.S.I.C.E.S toute réponse a sa question, toute solution a son problème ! Dès 6 ans – Durée : 50 min – Avec la Cie Soup’Son -.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Le Bourg

Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



« On disait qu’il était une fois » is an invitation to travel through the imaginary world of three characters who are members of the official Special Rescue and Intervention Section for Outstanding Tales, the S.O.S.S.I.C.E.S. There are three of them, and they’re professionals, equipped for any situation. Their next mission, one of the most delicate: to go into the forest of a thousand colors to help a neglected little fellow. What will they discover? What danger awaits them? Combining music, humor, shadows and juggling, the three friends embark on a tender, zany adventure. With S.OS.S.I.C.E.S, every answer has its question, every solution has its problem! Ages 6 and up – Running time: 50 min – With Cie Soup’Son –

« On dit qu’il était une fois » es una invitación a viajar por el mundo imaginario de tres personajes que forman parte de la Sección Oficial Especial de Rescate e Intervención de Cuentos Sobresalientes, la S.O.S.S.I.C.E.S. Son tres, son profesionales y van equipados con el material adecuado para cada situación. Su próxima misión es una de las más complicadas: ir al bosque de los mil colores para ayudar a un pequeño que se ha quedado atrás. ¿Qué descubrirán? ¿Qué peligros les aguardan? Combinando música, humor, sombras y malabares, los tres amigos se embarcan en una aventura tierna y alocada. Con S.OS.S.I.C.E.S, cada respuesta tiene su pregunta, ¡cada solución tiene su problema! A partir de 6 años – Duración: 50 min – Con Cie Soup’Son –

« On disait qu’il était une fois » ist eine Einladung zu einer Reise in die Fantasie dreier Charaktere, die Mitglieder der offiziellen Sonderabteilung für die Rettung und Intervention bei unerledigten Märchen sind, der S.O.S.S.I.C.E.S. Sie sind drei, sie sind professionell und mit einer Ausrüstung ausgestattet, die für jede Situation geeignet ist. Ihr nächster Auftrag ist einer der heikelsten: Sie müssen sich in den Wald der tausend Farben begeben, um einem vernachlässigten kleinen Mann zu helfen. Was werden sie dort entdecken? Welche Gefahren warten auf sie? Mit einer Mischung aus Musik, Humor, Schatten und Jonglieren begeben sich die drei Freunde in die Labyrinthe eines zärtlichen und verrückten Abenteuers. Mit der S.OS.S.I.C.E.S hat jede Antwort ihre Frage, jede Lösung ihr Problem! Ab 6 Jahren – Dauer: 50 Min. – Mit der Cie Soup’Son – –

