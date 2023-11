Spectacle « Le petit sapin » le bourg Chamalières-sur-Loire, 26 novembre 2023, Chamalières-sur-Loire.

Chamalières-sur-Loire,Haute-Loire

Un spectacle pour les enfants à partir de 3 ans est donné par le Cie Konsl’diz avec Fred Lavial à la salle polyvalente de Chamalières sur Loire. C’est l’histoire d’un petit sapin qui ne se trouve pas beau, il envie les autres arbres, il rêve….

2023-11-26 10:30:00

le bourg salle polyvalente

Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A show for children aged 3 and over is performed by Cie Konsl’diz with Fred Lavial at the Salle Polyvalente in Chamalières sur Loire. It’s the story of a little fir tree that doesn’t think it’s beautiful, that envies other trees, that dreams…

Espectáculo para niños a partir de 3 años de la Cie Konsl’diz con Fred Lavial en la Salle Polyvalente de Chamalières sur Loire. Es la historia de un pequeño abeto que no se cree bello, que envidia a los demás árboles, que sueña…

Eine Aufführung für Kinder ab 3 Jahren wird von der Cie Konsl’diz mit Fred Lavial in der Mehrzweckhalle von Chamalières sur Loire gegeben. Es ist die Geschichte eines kleinen Tannenbaums, der sich selbst nicht schön findet, er beneidet die anderen Bäume, er träumt…

