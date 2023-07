27ème Fête de la citrouille Le bourg Chabrignac Catégories d’Évènement: Chabrignac

Corrèze 27ème Fête de la citrouille Le bourg Chabrignac, 21 octobre 2023, Chabrignac. Chabrignac,Corrèze – Samedi 21 Octobre

– Dimanche 22 Octobre

Entrée gratuite..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . .

Le bourg

Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



