Conférence: Le microbiote intestinal Le bourg Cénevières, 12 octobre 2023, Cénevières.

Cénevières,Lot

Le naturopathe Vincenzo Lagatta animera cette conférence. Avec la présence de Mélanie qui vous fera découvrir ses tisanes, ses huiles de massage, ses hydrolats…

Cadeaux par tirage au hasard pour les personnes présentes uniquement : une séance de réflexologie plantaire par Vincenzo et un lot des Jardins du Séricou..

2023-10-12 20:00:00

Le bourg Salle culturelle

Cénevières 46330 Lot Occitanie



Naturopath Vincenzo Lagatta will host this conference. Mélanie will be on hand to introduce you to her herbal teas, massage oils and hydrolats…

Gifts by random draw for attendees only: a foot reflexology session by Vincenzo and a prize from Jardins du Séricou.

El naturópata Vincenzo Lagatta será el anfitrión de esta conferencia. Mélanie también estará presente para presentarle sus tisanas, aceites de masaje e hidrolatos…

Regalos por sorteo para los asistentes: una sesión de reflexología podal con Vincenzo y un premio de Jardins du Séricou.

Der Naturheilpraktiker Vincenzo Lagatta wird diese Konferenz leiten. Mit der Anwesenheit von Mélanie, die Ihnen ihre Kräutertees, Massageöle und Hydrolate vorstellen wird…

Geschenke nach dem Zufallsprinzip nur für die anwesenden Personen: eine Sitzung Fußreflexzonenmassage durch Vincenzo und ein Los der Jardins du Séricou.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Cahors – Vallée du Lot