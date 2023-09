Fan zone de la Coupe du monde de rugby Le Bourg Cazaugitat, 14 septembre 2023, Cazaugitat.

Cazaugitat,Gironde

Pour encourager notre équipe de France de rugby pendant ses matchs de Coupe du monde, le comité des fêtes de Cazaugitat vous invite à venir regarder les matchs en famille ou entre amis, à la salle des fêtes. Une buvette et une restauration sur place sont disponibles à partir de 19 h. Le coup d’envoi des matchs est donné à 21 h. Cette fan zone est créée pour les matchs France – Uruguay, France – Namibie et France – Italie..

2023-09-14 fin : 2023-09-14 23:00:00. EUR.

Le Bourg Salle des fêtes

Cazaugitat 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To support our French rugby team during their World Cup matches, the Cazaugitat festival committee invites you to come and watch the games with family and friends at the village hall. A refreshment bar and on-site catering will be available from 7pm. The matches kick off at 9pm. This fan zone has been created for the France-Uruguay, France-Namibia and France-Italy matches.

Para apoyar a la selección francesa de rugby durante sus partidos de la Copa del Mundo, la comisión de fiestas de Cazaugitat le invita a venir a ver los partidos con su familia o amigos en la sala de fiestas del pueblo. A partir de las 19.00 horas, habrá un bar y un servicio de catering. Los partidos comenzarán a las 21h. Esta zona de aficionados se ha habilitado para los partidos Francia-Uruguay, Francia-Namibia y Francia-Italia.

Um unsere französische Rugby-Mannschaft während ihrer Weltmeisterschaftsspiele anzufeuern, lädt Sie das Festkomitee von Cazaugitat ein, die Spiele mit der Familie oder Freunden im Festsaal anzuschauen. Ab 19 Uhr gibt es einen Getränkestand und Speisen vor Ort. Der Anpfiff der Spiele erfolgt um 21 Uhr. Diese Fanzone wird für die Spiele Frankreich – Uruguay, Frankreich – Namibia und Frankreich – Italien eingerichtet.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT de l’Entre-deux-Mers