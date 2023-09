Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie à Cazals Le Bourg Cazals, 14 octobre 2023, Cazals.

Cazals,Lot

A l’occasion des Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, déambulez dans les rues de Cazals à la recherche des ateliers et expositions d’artistes ! L’association « Un Train Peut en Cacher un Autre » présente 9 artistes pour un parcours d’art..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 19:00:00. .

Le Bourg

Cazals 46250 Lot Occitanie



For the Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, wander the streets of Cazals in search of artists’ studios and exhibitions! The association « Un Train Peut en Cacher un Autre » presents 9 artists for an art trail.

Con motivo de las Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie (Jornadas de los talleres de artistas de Occitania), pasee por las calles de Cazals en busca de talleres y exposiciones de artistas La asociación « Un Train Peut en Cacher un Autre » presenta a 9 artistas para un recorrido artístico.

Schlendern Sie anlässlich der Tage der Künstlerateliers in Okzitanien durch die Straßen von Cazals auf der Suche nach Ateliers und Ausstellungen von Künstlern! Der Verein « Un Train Peut en Cacher un Autre » stellt 9 Künstler für einen Kunstparcours vor.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Cazals-Salviac