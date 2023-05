Happy Day à Cause de Clérans Le Bourg, 2 juillet 2023, Cause-de-Clérans.

Cause-de-Clérans,Dordogne

Journée dédiée au bien-être afin de rassembler des intervenants et des professionnels de ce secteur (prestataires médecine douce, prestataires loisirs, associations, producteur, artisan…), leur permettre de se faire connaître et d’animer ce village. Ce territoire regorge de belles personnes et d’excellents savoir-faire ! Il y en a pour tout le monde, des thérapies pour être bien dans ses baskets, des loisirs pour se ressourcer autrement, des conseils beauté et mode, un pôle musique et chant, des ateliers sportifs, artistiques et créatifs, des poneys pour les balades,…

Une journée de bonheur et de bien-être, une journée de soleil et de sourires ! Tombola à 19h00. Restauration sur place : poulet basquaise (prévoir vos couverts). Spectacle à 21h30 avec les artistes du Cercle Musical de « La Revue de Bergerac » (places limitées).

Réservation et règlement avant le 15/06..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 23:00:00. .

Le Bourg

Cause-de-Clérans 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A day dedicated to well-being in order to bring together speakers and professionals in this sector (alternative medicine providers, leisure service providers, associations, producers, craftsmen, etc.), to enable them to make themselves known and to animate this village. This territory is full of beautiful people and excellent know-how! There is something for everyone, therapies to feel good in your shoes, leisure activities to recharge your batteries, beauty and fashion advice, a music and singing center, sports, artistic and creative workshops, ponies for rides?

A day of happiness and well-being, a day of sun and smiles! Tombola at 7 pm. Catering on the spot : chicken basquaise (bring your own cutlery). Show at 9:30 pm with the artists of the Musical Circle of « La Revue de Bergerac » (limited places).

Reservation and payment before 15/06.

Una jornada dedicada al bienestar para reunir a ponentes y profesionales del sector (proveedores de medicina alternativa, prestatarios de servicios de ocio, asociaciones, productores, artesanos, etc.), darles a conocer y animar este pueblo. Esta zona está llena de gente guapa y excelentes conocimientos técnicos Hay para todos los gustos, terapias para sentirse bien en los zapatos, actividades de ocio para recargar las pilas, consejos de belleza y moda, un centro de música y canto, talleres deportivos, artísticos y creativos, paseos en poni?

Un día de felicidad y bienestar, ¡un día de sol y sonrisas! Tómbola a las 19 h. Catering in situ: pollo a la basquaise (traiga sus propios cubiertos). Espectáculo a las 21:30 h con los artistas del Círculo Musical de « La Revue de Bergerac » (plazas limitadas).

Reserva y pago antes del 15/06.

Ein Tag, der dem Wohlbefinden gewidmet ist, um Referenten und Fachleute aus diesem Bereich (Anbieter von alternativer Medizin, Freizeitanbieter, Vereine, Hersteller, Handwerker usw.) zusammenzubringen, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich bekannt zu machen und das Dorf zu beleben. Diese Region ist voll von schönen Menschen und ausgezeichnetem Know-how! Es ist für jeden etwas dabei: Therapien, um sich in seinen Schuhen wohlzufühlen, Freizeitangebote, um neue Energie zu tanken, Schönheits- und Modeberatung, ein Musik- und Gesangspool, Sport-, Kunst- und Kreativworkshops, Ponys für Spaziergänge usw

Ein Tag voller Glück und Wohlbefinden, ein Tag voller Sonne und Lächeln! Tombola um 19.00 Uhr. Verpflegung vor Ort: Hühnchen Basquaise (Besteck mitbringen). Show um 21:30 Uhr mit den Künstlern des Cercle Musical de « La Revue de Bergerac » (begrenzte Plätze).

Reservierung und Bezahlung vor dem 15/06.

Mise à jour le 2023-05-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides