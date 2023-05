Fête de la musique à Catus Le bourg, 25 juin 2023, Catus.

Catus,Lot

Venez découvrir différents types de musiques, tout au long de la journée, et dans des lieux différents..

2023-06-25 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-25 19:00:00. EUR.

Le bourg

Catus 46150 Lot Occitanie



Come and discover different types of music, throughout the day, and in different places.

Venga a descubrir diferentes tipos de música, a lo largo del día y en diferentes lugares.

Erleben Sie verschiedene Arten von Musik, den ganzen Tag über und an verschiedenen Orten.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Cahors – Vallée du Lot