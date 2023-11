Face à Face avec un Soldat-Pionnier de la guerre de cent ans Le bourg Castelnaud-la-Chapelle, 22 octobre 2023, Castelnaud-la-Chapelle.

Castelnaud-la-Chapelle,Dordogne

Les pionniers ? Ces « soldats » ont un rôle clé dans l’art du siège et leur arsenal est aussi divers que leur missions !

Voici l’occasion unique de rencontrer un homme capable de faire s’effondrer les plus hautes murailles.

Brandissant pic, pioche, houe, cognée et pelle ferrée, le pionnier terrasse,.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 16:15:00. .

Le bourg

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Pioneers? These « soldiers » play a key role in the art of siege, and their arsenal is as diverse as their missions!

Here’s a unique opportunity to meet a man capable of bringing down the highest walls.

Brandishing pick, pickaxe, hoe, hammer and shovel, the pioneer terraces,

¿Los pioneros? Estos « soldados » desempeñan un papel clave en el arte del asedio, ¡y su arsenal es tan diverso como sus misiones!

He aquí una oportunidad única de conocer a un hombre capaz de derribar las murallas más altas.

Blandiendo picos, picos, azadas, martillos y palas, los pioneros terraplenan,

Die Pioniere ? Diese « Soldaten » spielen eine Schlüsselrolle in der Kunst der Belagerung und ihr Arsenal ist so vielfältig wie ihre Aufgaben!

Hier haben Sie die einmalige Gelegenheit, einen Mann zu treffen, der die höchsten Mauern zum Einsturz bringen kann.

Mit Pickel, Spitzhacke, Hacke, Keule und eisenbeschlagener Schaufel erobert der Pionier die Erde,

Mise à jour le 2023-10-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne