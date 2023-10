Essayage de costumes Médiévaux le bourg Castelnaud-la-Chapelle, 21 octobre 2023, Castelnaud-la-Chapelle.

Castelnaud-la-Chapelle,Dordogne

L’occasion unique de parader dans une tenue digne d’un chevalier ou d’une châtelaine grâce à la toute nouvelle collection de costumes à la mode des XIVe et XVe siècles !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

le bourg

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A unique opportunity to parade around in an outfit worthy of a knight or chatelaine, thanks to a brand-new collection of 14th- and 15th-century costumes!

Una ocasión única para desfilar con un atuendo digno de un caballero o de un chatelaine, gracias a la nueva colección de trajes de los siglos XIV y XV

Die einzigartige Gelegenheit, in einem Gewand zu paradieren, das eines Ritters oder einer Burgherrin würdig ist, dank der brandneuen Kollektion von Kostümen in der Mode des 14. und 15. Jahrhunderts!

Mise à jour le 2023-10-20 par Périgord Noir Vallée Dordogne