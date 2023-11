Marché de Noël Le bourg Castelmoron-d’Albret, 16 décembre 2023, Castelmoron-d'Albret.

Castelmoron-d’Albret,Gironde

Cette année ne ratez pas le passage du père noël dans le plus petit village de France. A l’occasion de ce marché de noël : contes, chorales, exposants, petite restauration et ateliers créatifs pour enfants. Un moment féérique à partager en famille ou avec ceux que vous aimez..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Le bourg

Castelmoron-d’Albret 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This year, don’t miss Santa’s visit to France’s smallest village. The Christmas market features storytelling, choirs, exhibitors, snacks and creative workshops for children. A magical moment to share with your family or loved ones.

Este año, no se pierda la visita de Papá Noel al pueblo más pequeño de Francia. El mercado navideño ofrece cuentacuentos, coros, puestos, meriendas y talleres creativos para niños. Un momento mágico para compartir en familia o con sus seres queridos.

Verpassen Sie dieses Jahr nicht den Auftritt des Weihnachtsmanns im kleinsten Dorf Frankreichs. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es Märchen, Chöre, Aussteller, kleine Snacks und kreative Workshops für Kinder. Ein märchenhafter Moment, den Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Lieben teilen können.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT de l’Entre-deux-Mers