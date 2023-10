Marché de Noël à Castelfranc Le Bourg Castelfranc, 10 décembre 2023, Castelfranc.

Castelfranc,Lot

En vue du marché de Noël de Castelfranc, nous recherchons des créateurs et artisans de nos régions..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Le Bourg

Castelfranc 46140 Lot Occitanie



For the Castelfranc Christmas market, we’re looking for local designers and craftspeople.

Con vistas al mercado navideño de Castelfranc, buscamos diseñadores y artesanos de nuestras regiones.

Im Hinblick auf den Weihnachtsmarkt in Castelfranc suchen wir Designer und Kunsthandwerker aus unseren Regionen.

