Fête de Castelfranc Le bourg Castelfranc, 13 août 2023, Castelfranc.

Castelfranc,Lot

Cette année, on va remettre l’église au milieu du village!

Cette année, c’est le retour de la fête destinée à toutes et tous : amoureux de la nuit, bons vivants, nostalgiques des années 90, amateurs de feux d’artifice, fanatiques de l’ambiance sud-ouest, tout le monde trouvera son bonheur dans cette édition 2023 de la fête Castelfranc qui aura lieu les 13, 14 et 15 août

Année de pont puisque le 15 août sera un mardi, ce qui signifie année festive !

Mais vous nous connaissez, on aime les surprises.

Il y a 9 chances sur 10 que ce programme vienne à être complété par quelques activités toujours plus sympa qui rendront cette édition 2023 mémorable.

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-15 . 19 EUR.

Le bourg

Castelfranc 46140 Lot Occitanie



This year, we’re putting the church back in the middle of the village!

This year, it’s the return of the party for everyone: lovers of the night, bon vivants, 90s nostalgics, fireworks enthusiasts, fans of the south-western atmosphere, everyone will find something to enjoy in this 2023 edition of the Castelfranc festival, which will take place on August 13, 14 and 15

It’s a bridge year, since August 15 falls on a Tuesday, which means it’s a festive year!

But you know us, we love surprises.

There’s a 9 out of 10 chance that this program will be rounded off with some even more fun activities to make this 2023 edition a memorable one

Este año, ¡volvemos a poner la iglesia en el centro del pueblo!

Este año, vuelve la fiesta para todos: noctámbulos, bon vivants, nostálgicos de los 90, aficionados a los fuegos artificiales, fanáticos del suroeste… hay para todos los gustos en esta edición 2023 de la fiesta de Castelfranc, que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de agosto

Es año de puente, ya que el 15 de agosto cae en martes, ¡lo que significa que es año festivo!

Pero ya nos conoce, nos encantan las sorpresas.

Hay un 9 sobre 10 de posibilidades de que este programa se complete con algunas actividades aún más chulas para hacer de esta edición de 2023 una edición memorable

Dieses Jahr wird die Kirche wieder in die Mitte des Dorfes verlegt!

Dieses Jahr gibt es wieder ein Fest für alle: Nachtschwärmer, Genießer, Nostalgiker der 90er Jahre, Feuerwerksliebhaber, Fanatiker der Südwest-Atmosphäre – jeder wird sein Glück in der 2023er Ausgabe des Castelfranc-Festes finden, das am 13., 14. und 15. August stattfinden wird

Brückenjahr, da der 15. August ein Dienstag sein wird, was Festjahr bedeutet!

Aber Sie kennen uns ja, wir lieben Überraschungen.

Die Chancen stehen 9 zu 10, dass dieses Programm durch einige immer coolere Aktivitäten ergänzt wird, die diese Ausgabe 2023 zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CVL Vignoble