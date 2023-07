Fête de village à Casseuil Le bourg Casseuil, 15 juillet 2023, Casseuil.

Casseuil,Gironde

Fête de Casseuil avec des jeux gonflables, un marché de créateurs, un repas le midi, de la musique et un food truck le soir!.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 23:00:00. EUR.

Le bourg

Casseuil 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Fête de Casseuil with inflatable games, a designer’s market, lunch, music and a food truck in the evening!

Festival de Casseuil con juegos hinchables, mercado de diseño, almuerzo, música y food truck por la noche

Casseuil-Fest mit Hüpfburgen, Designermarkt, Mittagessen, Musik und einem Foodtruck am Abend!

Mise à jour le 2023-07-10 par OT de l’Entre-deux-Mers