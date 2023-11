Cinéma : VIVANT Le bourg Carves, 17 novembre 2023, Carves.

Carves,Dordogne

La compagnie Les Zigolos vous invite à une séance de cinéma le vendredi 17 novembre à 20h30. Rendez-vous à la P’tite Salle à Carves.

Au programme : le film VIVANT

Un inventaire amoureux de la biodiversité française à travers le regard de 200 vidéastes passionnés.

Infos et réservations : 06 88 83 28.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Le bourg P’tite Salle

Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Les Zigolos company invites you to a film show on Friday November 17 at 8:30pm. See you at La P’tite Salle in Carves.

On the program: the film VIVANT

A loving inventory of French biodiversity as seen through the eyes of 200 video enthusiasts.

Information and reservations: 06 88 83 28

Les Zigolos le invitan a la proyección de una película el viernes 17 de noviembre a las 20.30 h. Venga a la P’tite Salle de Carves.

En el programa: la película VIVANT

Un cariñoso inventario de la biodiversidad francesa vista a través de los ojos de 200 videoaficionados.

Información y reservas: 06 88 83 28

Die Kompanie Les Zigolos lädt Sie zu einer Filmvorführung am Freitag, den 17. November um 20:30 Uhr ein. Treffpunkt ist der P’tite Salle in Carves.

Auf dem Programm steht der Film VIVANT

Eine liebevolle Bestandsaufnahme der französischen Biodiversität aus der Sicht von 200 leidenschaftlichen Videokünstlern.

Infos und Reservierungen: 06 88 83 28

Mise à jour le 2023-11-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne