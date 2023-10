Téléthon : randonnée pédestre Le bourg Carsac-de-Gurson, 18 novembre 2023, Carsac-de-Gurson.

Carsac-de-Gurson,Dordogne

Randonnée pédestre organisée par « Musicalement Vôtre » menée par Evelyne Bar

avec rendez-vous devant la salle des fêtes ; durée environ 2 heures ; boucle

Carsac-de-Gurson Saint-Martin-de-Gurson avec ramassage des déchets sur le

parcours.

Tarif : 3 euros.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Le bourg Salle des fêtes

Carsac-de-Gurson 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Walking tour organized by « Musicalement Vôtre » led by Evelyne Bar

meeting point in front of the village hall; duration approx. 2 hours; loop

Carsac-de-Gurson Saint-Martin-de-Gurson with garbage collection along the way

along the way.

Price: 3 euros

Recorrido a pie organizado por « Musicalement Vôtre » y dirigido por Evelyne Bar

punto de encuentro frente al ayuntamiento; duración aprox. 2 horas; circuito

Carsac-de-Gurson Saint-Martin-de-Gurson con recogida de basura por el camino

por el camino.

Precio: 3 euros

Wanderung organisiert von « Musicalement Vôtre » unter der Leitung von Evelyne Bar

mit Treffpunkt vor dem Festsaal; Dauer ca. 2 Stunden; Rundweg

Carsac-de-Gurson Saint-Martin-de-Gurson mit Müllsammlung auf der Strecke

strecke.

Preis: 3 Euro

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides