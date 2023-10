Vide-dressing Funky Le Bourg Capdrot, 25 novembre 2023, Capdrot.

Capdrot,Dordogne

Rhabillez-vous pour l’hiver avec nos stands de vêtements, participez à un défilé déjanté pour faire sortir la diva qui est en vous, faites le.la gourmand.e en dégustant nos gâteaux faits avec amour et passion, ou venez simplement trinquer avec vos copains, vos copines, vos voisins, vos voisines..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. EUR.

Le Bourg Salle des fêtes

Capdrot 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dress up for winter with our clothing stalls, take part in a crazy fashion show to bring out your inner diva, indulge your sweet tooth with our cakes made with love and passion, or simply come and toast with your friends, neighbors and neighbors.

Vístete de invierno con nuestros puestos de ropa, participa en un alocado desfile de moda para sacar la diva que llevas dentro, date un capricho goloso probando nuestros pasteles hechos con amor y pasión, o simplemente ven a tomar algo con tus amigos, vecinos y vecinos.

Ziehen Sie sich an unseren Kleiderständen für den Winter an, nehmen Sie an einer verrückten Modenschau teil, um die Diva in Ihnen herauszulocken, machen Sie sich zur Naschkatze, indem Sie unsere mit Liebe und Leidenschaft gebackenen Kuchen probieren, oder stoßen Sie einfach mit Ihren Freunden, Freundinnen, Nachbarn und Nachbarinnen an.

