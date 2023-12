Soirée contes à Caniac-du-Causse Le Bourg Caniac-du-Causse, 1 décembre 2023, Caniac-du-Causse.

Caniac-du-Causse,Lot

Visite du village avec Guilhem Boucher de l’association La Granja, autour des contes et chants du Quercy.et Coco le Meur à l’accordéon. Un moment festif pour découvrir le petit village de Caniac-du-Causse et ses illuminations de Noël..

2023-12-15 18:00:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

Le Bourg

Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie



Visit the village with Guilhem Boucher from the association La Granja, with tales and songs from the Quercy region, and Coco le Meur on accordion. A festive opportunity to discover the little village of Caniac-du-Causse and its Christmas lights.

Visite el pueblo con Guilhem Boucher, de la asociación La Granja, con cuentos y canciones de Quercy, y Coco le Meur al acordeón. Una manera festiva de descubrir el pueblecito de Caniac-du-Causse y su iluminación navideña.

Besuch des Dorfes mit Guilhem Boucher vom Verein La Granja, der Geschichten und Lieder aus Quercy erzählt, und Coco le Meur am Akkordeon. Ein festlicher Moment, um das kleine Dorf Caniac-du-Causse und seine Weihnachtsbeleuchtung zu entdecken.

