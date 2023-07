Festival Soirs des Toiles, cinéma de plein air Parc du château de Campagne Le bourg Campagne, 21 juillet 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

Projection du film « Top Gun Maverick ». Dès 19h, une petite restauration sera proposée, et à partir de 21h, des animations vous permettront de gagner des cadeaux..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

Le bourg Parc du Château de Campagne

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Screening of the film « Top Gun Maverick ». From 7pm, there’ll be light refreshments, and from 9pm onwards, there’ll be entertainment with prizes to be won.

Proyección de la película « Top Gun Maverick ». A partir de las 19.00 horas, habrá un snack bar, y a partir de las 21.00 horas, habrá animación con premios para ganar.

Vorführung des Films « Top Gun Maverick ». Ab 19 Uhr gibt es einen kleinen Imbiss und ab 21 Uhr können Sie bei Animationen Geschenke gewinnen.

