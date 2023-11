Bourse aux jouets et vétements Le bourg Camiran, 25 novembre 2023, Camiran.

Camiran,Gironde

Grande bourse aux jouets et vêtements d’hiver tous le week-end, venez chiner et peut-être y trouver des cadeaux de Noël. Petite buvette sur place toute la journée. Les fonds récoltés serviront à financer les projets des écoles du regroupement scolaire.

Chaque année, l’Ape travaille avec un pépiniériste local pour vous proposer des sapins noël que vous pouvez commander auprès de nous durant ces deux jours..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Camiran 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Big toy and winter clothes fair all weekend, come and browse and maybe find some Christmas gifts. Small refreshment bar on site all day. Proceeds from the sale will be used to fund school projects.

Every year, the Ape works with a local nurseryman to offer you Christmas trees, which you can order from us during these two days.

Gran feria de juguetes y ropa de invierno durante todo el fin de semana, venga a curiosear y quizá encuentre algún regalo de Navidad. Habrá un pequeño bar durante todo el día. El dinero recaudado se destinará a financiar proyectos para las escuelas de la agrupación.

Todos los años, el Mono colabora con un viverista local para ofrecerte árboles de Navidad, que puedes encargarnos durante estos dos días.

Große Börse für Spielzeug und Winterkleidung das ganze Wochenende über, kommen Sie zum Stöbern und finden Sie vielleicht ein Weihnachtsgeschenk. Den ganzen Tag über gibt es einen kleinen Imbiss. Mit den eingenommenen Geldern werden Projekte der Schulen des Schulverbands finanziert.

Jedes Jahr arbeitet die Ape mit einem lokalen Baumschulbesitzer zusammen, um Ihnen Weihnachtsbäume anzubieten, die Sie an diesen beiden Tagen bei uns bestellen können.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT de l’Entre-deux-Mers