Visite – jeu de piste « Camembert et ses gourmandises » Le Bourg Camembert, 8 novembre 2023, Camembert.

Camembert,Orne

Suivez Séraphine, voyageuse du temps, dans le village de Camembert. Au fil des jeux et des défis, elle vous fera découvrir l’histoire de son fromage, célèbre dans le monde entier !

Un jeu de piste en famille pour découvrir l’histoire et les secrets du camembert !

Tout public, à partir de 6 ans.

Durée : 45 mn.

Jeu à télécharger gratuitement sur l’application Baludik.

Accessible 7j/7..

Vendredi 2023-11-08 fin : 2025-01-12 . .

Le Bourg

Camembert 61120 Orne Normandie



Follow Séraphine, a time traveler, through the village of Camembert. Through games and challenges, she’ll help you discover the history of her world-famous cheese!

A family treasure hunt to discover the history and secrets of Camembert!

For all ages 6 and up.

Duration: 45 mins.

Free downloadable game on the Baludik app.

Accessible 7 days a week.

Sigue a Séraphine, una viajera del tiempo, por el pueblo de Camembert. A través de juegos y desafíos, te ayudará a descubrir la historia de su queso mundialmente famoso

Una búsqueda del tesoro en familia para descubrir la historia y los secretos de Camembert

Apto para todas las edades a partir de 6 años.

Duración: 45 minutos.

Descarga gratuita en la aplicación Baludik.

Accesible los 7 días de la semana.

Folgen Sie der Zeitreisenden Séraphine in das Dorf Camembert. In Spielen und Herausforderungen bringt sie Ihnen die Geschichte des weltberühmten Käses näher!

Eine Schnitzeljagd für die ganze Familie, um die Geschichte und die Geheimnisse des Camemberts zu entdecken!

Für alle Altersgruppen ab 6 Jahren.

Dauer: 45 Min.

Spiel zum kostenlosen Download auf der Baludik-App.

Zugänglich 7 Tage die Woche.

