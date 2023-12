Le Petit Marché de Camembert Le Bourg Camembert, 1 novembre 2023, Camembert.

Camembert Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-11-01 17:00:00

fin : 2024-03-31 19:00:00

Dans une ambiance champêtre, retrouvez tous les VENDREDIS SOIRS, un petit marché de producteurs bio et locaux de Camembert et ses alentours : pains & brioches, fruits & légumes de saison, œufs, soupes, compotes & confits, cidre, poiré, pommeau & vinaigre de cidre, jus de pomme, bières, confitures & miel, viande, crème crue et camembert bien sûr !

Paiement en espèces ou par chèque et apportez vos sacs, cabas et boîtes à œufs.

Parking devant la mairie ou sur le parking du boulodrome.

Petit marché de Noël les vendredis 8, 15 et 22 décembre, avec vente de crêpes, jus de pomme chaud aux épices, décorations de Noël, etc..

Le Bourg Sous le préau de l’ancienne école, en face de la mairie

Camembert 61120 Orne Normandie



