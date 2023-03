Marche contre la maladie d’Alzheimer Le Bourg Camembert Catégories d’Évènement: Camembert

Orne . Marche dans le Pays de Camembert pour la recherche contre la maladie d’Alzheimer.

Découverte bucolique et botanique sur le parcours.

Matin parcours de 8 km.

Après midi parcours de 6 km.

Apportez votre panier pour la pause de midi – Apéritif offert.

Inscription sur place à 9h, ou par téléphone, ou par mail.

camembert.rotaryclub@gmail.com +33 6 83 11 17 67 Rotary Club de Camembert

