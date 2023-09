Vide-greniers à Caillac Le bourg Caillac, 1 octobre 2023, Caillac.

Caillac,Lot

Le comité des fêtes de Caillac organise un vide-greniers. L’occasion de tomber sur la bonne affaire.

Buvette et restauration sur place.

Réservations des emplacements souhaitées avant le 25 septembre..

2023-10-01 08:00:00 fin : 2023-10-01 17:00:00. EUR.

Le bourg

Caillac 46140 Lot Occitanie



The Comité des fêtes de Caillac organizes a garage sale. An opportunity to find a bargain.

Refreshments and catering on site.

Pitches must be booked by September 25.

El comité de fiestas de Caillac organiza una venta de garaje. La ocasión perfecta para encontrar una ganga.

Refrescos y comida in situ.

Las parcelas deben reservarse antes del 25 de septiembre.

Das Festkomitee von Caillac organisiert einen Flohmarkt. Die Gelegenheit, auf ein Schnäppchen zu stoßen.

Getränke und Speisen vor Ort.

Reservierungen von Standplätzen bis zum 25. September erwünscht.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Cahors – Vallée du Lot