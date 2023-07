Visite accompagnée du bourg et de l’église de Bussière Saint Georges Le Bourg Bussière-Saint-Georges, 21 juillet 2023, Bussière-Saint-Georges.

Bussière-Saint-Georges,Creuse

Visite accompagnée de l’église et du bourg par un habitant et passionné du patrimoine.

Rendez-vous devant l’église.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

Le Bourg

Bussière-Saint-Georges 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the church and village by a local heritage enthusiast.

Meet in front of the church

Visita guiada de la iglesia y el pueblo por un entusiasta del patrimonio local.

Encuentro frente a la iglesia

Begleitete Besichtigung der Kirche und des Dorfes durch einen Einwohner und Liebhaber des Kulturerbes.

Treffpunkt vor der Kirche

