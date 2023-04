Rando-Gourmande ou Baléadenn Lipous 2023 le bourg, 20 mai 2023, Bulat-Pestivien.

Rando-Gourmande ou Baléadenn Lipous 2023 Samedi 20 mai, 17h30, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30 le bourg tarif: 6km 10e adultes,5e enfant/10 km : 12e adultes,6e enfants/15km : 14e adultes,7e enfant +fest noz gratuit si rando sinon 6e entrée.

la rando -gourmande est une randonnée semi nocturne où on peut découvrir les chemins et le patrimoine de Bulat-Pestivien .3 circuits cette année :un de 10km et un de 15 km , les randonneurs accueillis à la salle des fetes de Bulat-pestivien prennent leur circuits et se voient proposer un apéritif et prennent le chemin jusqu’à Pestivien où des bénévoles les accueillent avec une soupe et une chopine et en musique ma plij, delà, ils repartent jusqu’à Coatgouredenn, où les attendent danseurs et chanteurs ainsi qu’une galette/saucisse et une chopine . Les courageux du 15km poursuivront leur route jusqu’au domaine privé de Bodilio ,ouvert exceptionnellement!Ils y dégusteront une tartine fromagère et une chopine ,au doux son des musiciens et de l’eau .puis retour,vers le bourg pour un dessert avec thé ou café . les randonneurs des 6 km ,feront le meme chemin mais iront directement du bourg à Coatgouredenn. Au final tous se retrouveront pour danser lors du Fest Noz.

le bourg 22160 Bulat-Pestivien cotes d’armor Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0607816500 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0689598508 »}, {« type »: « email », « value »: « amicalelaique.bulatoise@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T17:30:00+02:00 – 2023-05-20T18:00:00+02:00

2023-05-20T19:30:00+02:00 – 2023-05-20T20:00:00+02:00

Amicale laique randonnée