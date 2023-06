Eglise Saint-Denis Le Bourg Buffières, 1 juillet 2023, Buffières.

Buffières,Saône-et-Loire

L’église Saint-Denis de Buffières a connu 3 étapes de construction (romane, gothique, XIXe)..

Le Bourg

Buffières 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



The church of Saint-Denis de Buffières was built in three stages (Romanesque, Gothic and XIXth century).

La iglesia de Saint-Denis de Buffières se construyó en tres etapas (románica, gótica y siglo XIX).

Die Kirche Saint-Denis de Buffières hat drei Bauphasen durchlaufen (romanisch, gotisch, 19. Jahrhundert).

