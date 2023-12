Noël pour tous : Collecte et Distribution de jouets Le Bourg Bretteville-sur-Laize, 8 décembre 2023, Bretteville-sur-Laize.

Bretteville-sur-Laize Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-08

fin : 2023-12-31

Le chalet du Père-Noël s’installe dans le bourg jusqu’au 31 décembre ! Il est placé devant la mairie de Bretteville-sur-Laize et ouvert 24h/24 et 7J/7. C’est une zone de gratuité placée sous le signe de l’esprit de Noël.

Le principe : chacun peut venir déposer des jouets, jeux de société ou livres qui feront le bonheur d’autres enfants. Chacun peut aussi venir et repartir (raisonnablement) avec l’un des trésors que d’autres auront déposé sur place..

.

Le Bourg

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Suisse Normande