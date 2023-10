J’peux pas j’ai Paëlla Le Bourg Bresnay, 28 octobre 2023, Bresnay.

Bresnay,Allier

Soirée paëlla organisée par le comité des fêtes de Bresnay avec animation DJ ! Sur réservation. Paëlla, fromage, dessert et café..

2023-10-28 20:00:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

Le Bourg Salle des fêtes

Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Paëlla evening organized by the Bresnay Festival Committee, with DJ entertainment! Reservations required. Paëlla, cheese, dessert and coffee.

Noche de paella organizada por el Comité del Festival de Bresnay, ¡con animación de DJ! Reserva obligatoria. Paella, queso, postre y café.

Paella-Abend, organisiert vom Festkomitee von Bresnay, mit DJ-Animation! Nur mit vorheriger Reservierung. Paëlla, Käse, Dessert und Kaffee.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région