Loto Braize-Ambiance Le Bourg Braize, 10 décembre 2023, Braize.

Braize,Allier

Braize-Ambiance organise son Loto le Dimanche 10 Décembre, à partir de 14h30 (ouverture des portes dès 13h30), à la salle socioculturelle de Braize.

Nombreuses parties pour de nombreux lots!

Mini-bingo: bon d’achat de 150€.

Buffet et buvette sur place..

2023-12-10 13:30:00 fin : 2023-12-10 19:30:00. EUR.

Le Bourg Salle Socioculturelle

Braize 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Braize-Ambiance is organizing its Loto on Sunday December 10, starting at 2.30pm (doors open at 1.30pm), at the Braize community hall.

Lots of games for lots of prizes!

Mini-bingo: voucher of 150?

Buffet and refreshments on site.

Braize-Ambiance celebra su Loto el domingo 10 de diciembre, a partir de las 14.30 (apertura de puertas a las 13.30), en el centro comunitario de Braize.

¡Muchos juegos para muchos premios!

Minibingo: vale de 150?

Buffet y refrescos in situ.

Braize-Ambiance veranstaltet am Sonntag, den 10. Dezember, ab 14:30 Uhr (Türöffnung ab 13:30 Uhr) ein Lotto-Spiel in der Kulturhalle von Braize.

Es gibt viele Spiele und viele Preise!

Minibingo: Einkaufsgutschein im Wert von 150?

Buffet und Getränke vor Ort.

