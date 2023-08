Apéro concert Le Bourg Bost, 16 septembre 2023, Bost.

Bost,Allier

Le comité des fêtes de Bost organise un apéro concert avec le groupe « Les Gens du village ».

2023-09-16 20:00:00 fin : 2023-09-16 23:00:00. EUR.

Le Bourg Salle des fêtes André Bussy

Bost 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Bost festival committee is organizing an aperitif concert with the group « Les Gens du village »

El comité del festival Bost organiza un concierto de aperitivo con el grupo « Les Gens du village »

Das Festkomitee von Bost organisiert ein Apero-Konzert mit der Gruppe « Les Gens du village »

Mise à jour le 2023-08-23 par Vichy Destinations