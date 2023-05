Beau c’est salsa #2 : Septeto Nabori Le bourg, 3 juin 2023, Bosset.

Bosset,Dordogne

Concert de Septeto Nabori !

Soirée initiation salsa et DJ ambiance salsa, par l’association Ribambelles..

Le bourg

Bosset 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Septeto Nabori concert!

Salsa initiation evening and salsa DJ, organized by the Ribambelles association.

¡Concierto del Septeto Nabori!

Velada de iniciación a la salsa y DJ de salsa, organizada por la asociación Ribambelles.

Konzert von Septeto Nabori!

Abend mit Salsa-Einführungen und DJ mit Salsa-Atmosphäre, von der Vereinigung Ribambelles.

