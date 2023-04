Journée du Téléthon à Bonneval Le Bourg, 8 octobre 2023, Bonneval.

Le dimanche 8 octobre sera une journée consacrée au Téléthon avec dès 9h une randonnée (10 à 12 km), un apéritif et repas à l’Auberge de la Dorette sur inscription au 06 09 01 97 70..

Le Bourg

Bonneval 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Sunday, October 8 will be a day dedicated to the Telethon with a hike (10 to 12 km), an aperitif and a meal at the Auberge de la Dorette. You can register at 06 09 01 97 70.

El domingo 8 de octubre será un día dedicado al Teletón con una caminata (de 10 a 12 km) a partir de las 9 de la mañana, un aperitivo y una comida en el Auberge de la Dorette previa inscripción en el 06 09 01 97 70.

Sonntag, der 8. Oktober, ist ein Tag, der dem Telethon gewidmet ist. Ab 9 Uhr findet eine Wanderung (10 bis 12 km), ein Aperitif und ein Essen in der Auberge de la Dorette statt. Anmeldung unter 06 09 01 97 70.

Mise à jour le 2023-01-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay