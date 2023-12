Les moulins de Boisse | Menu Mique du Périgord Le Bourg Boisse, 1 décembre 2023, Boisse.

Boisse,Dordogne

Un domaine viticole situé à 4km de la cité médiévale d’Issigeac. Venez à la rencontre des vignerons pour découvrir leur savoir-faire et leur terroir !

Les moulins de Boisse vous proposent un menu Mique du Périgord (apéritifs, vins du domaine et café).

SUR RÉSERVATION..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 15:00:00. EUR.

Le Bourg Route de Faurilles

Boisse 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A wine estate located 4km from the medieval town of Issigeac. Come and meet the winemakers and discover their know-how and their terroir!

Les Moulins de Boisse offers a Mique du Périgord menu (aperitifs, estate wines and coffee).

ON RESERVATION.

Una finca vinícola situada a 4 km de la ciudad medieval de Issigeac. Venga a conocer a los viticultores y descubra su saber hacer y su tierra

Les Moulins de Boisse ofrecen un menú Mique du Périgord (aperitivos, vinos de la finca y café).

RESERVA OBLIGATORIA.

Ein Weingut, das 4 km von der mittelalterlichen Stadt Issigeac entfernt liegt. Treffen Sie die Winzer und lernen Sie ihr Know-how und ihr Terroir kennen!

Die Mühlen von Boisse bieten Ihnen ein Menü Mique du Périgord (Aperitifs, Weine des Weinguts und Kaffee).

AUF RESERVIERUNG.

Mise à jour le 2023-11-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides