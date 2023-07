CHALLENGE VERT – Rando VTT et pédestre Le Bourg Blessac, 16 septembre 2023, Blessac.

Blessac,Creuse

Vous pratiquez le VTT ou la marche à pied, voici des randonnées faîtes pour vous ! Venez participer à la 7ème manche du Challenge Vert organisé par le Vélo Club Aubusson. Ravitaillement et moment de convivialité pour tous à l’arrivée..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Le Bourg

Blessac 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



If you’re a mountain biker or walker, these are the trails for you! Come and take part in the 7th round of the Challenge Vert organized by Vélo Club Aubusson. Refreshments and fun for all at the finish.

Si eres ciclista de montaña o senderista, ¡estos son tus senderos! Participe en la 7ª edición del Challenge Vert organizado por el Vélo Club Aubusson. Refrescos y diversión para todos en la meta.

Wenn Sie Mountainbike fahren oder wandern, sind diese Wanderungen genau das Richtige für Sie! Nehmen Sie an der 7. Runde des Challenge Vert teil, die vom Vélo Club Aubusson organisiert wird. Verpflegung und geselliges Beisammensein für alle am Ziel.

