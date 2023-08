Marché nocturne Le Bourg Blasimon, 16 septembre 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Le club Sport Loisirs Blasimonais vous invite à son premier marché nocturne qui se tiendra sur le terrain de football de la commune. Vous pourrez vous y restaurer et profiter de l’animation musicale avec Kevin Rouzier. Une belle manière de prolonger les soirées d’été….

2023-09-16 fin : 2023-09-16 23:30:00. EUR.

Le Bourg Terrain de football

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The club Sport Loisirs Blasimonais invites you to its first night market, to be held on the local soccer pitch. You’ll be able to grab a bite to eat and enjoy musical entertainment by Kevin Rouzier. A great way to extend the summer evenings?

El club Sport Loisirs Blasimonais le invita a su primer mercado nocturno, que se celebrará en el campo de fútbol local. Podrá comer algo y disfrutar de la animación musical de Kevin Rouzier. Una buena forma de prolongar las noches de verano..

Der Club Sport Loisirs Blasimonais lädt Sie zu seinem ersten Nachtmarkt ein, der auf dem Fußballplatz der Gemeinde stattfindet. Sie können dort essen und trinken und die musikalische Unterhaltung mit Kevin Rouzier genießen. Eine schöne Art, die Sommerabende zu verlängern?

Mise à jour le 2023-08-23 par OT de l’Entre-deux-Mers