Fête votive à Blars Le Bourg Blars, 5 août 2023, Blars.

Blars,Lot

Rendez-vous dans ce village au cœur des Causses pour la fête votive. Ambiance lotoise garantie !.

2023-08-05 16:00:00 fin : 2023-08-07 00:00:00. .

Le Bourg

Blars 46330 Lot Occitanie



Rendez-vous in this village in the heart of the Causses for the votive festival. Lotoise atmosphere guaranteed!

Cita en este pueblo del corazón de las Causses para la Fiesta Votiva. ¡Ambiente de lote garantizado!

In diesem Dorf im Herzen der Causses treffen Sie sich zum Votivfest. Stimmung im Lotoise garantiert!

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Labastide-Murat